تحقيقات اختفاء النائب «الدرسي» تحظى بدعم أممي ودعوات لمحاسبة المتورطين

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالمهمة التي يقوم بها النائب العام في مدينة بنغازي للتحقيق في قضية عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، الذي تعرض للاختفاء القسري منذ نحو عام.

وأعربت البعثة عن أملها في أن تساهم هذه الخطوة في الكشف عن مصير السيد الدرسي ومحاسبة المسؤولين عن اختفائه.

وأشارت البعثة إلى ضرورة التعاون الكامل والشفاف من الجهات المعنية مع النائب العام في هذا التحقيق، إضافة إلى التحقيقات الأخرى المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها الجهات الأمنية في مختلف مناطق ليبيا، مثل حالات الاختطاف والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي.

وأكدت البعثة استعدادها لتقديم الدعم اللازم لاستكمال هذا التحقيق، والإجابة على الأسئلة المشروعة لعائلة الدرسي وللشعب الليبي، مُشددة على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب في جميع القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.