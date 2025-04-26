تحقيقات الفساد في بلدية إسطنبول الكبرى.. اعتقالات جديدة تشمل شخصيات بارزة

في إطار تحقيقات شاملة تتعلق بقضايا فساد داخل بلدية إسطنبول الكبرى، أعلنت السلطات التركية اعتقال 47 شخصًا من أصل 53 مطلوبًا، من بينهم شخصيات بارزة تتولى مناصب قيادية داخل البلدية.

ووفق وسائل إعلام تركية، “اعتقلت وحدات الشرطة 47 شخصا في إسطنبول وأنقرة وتكيرداغ، ستة منهم مطلوبون”.

وبحسب المعلومات، “من بين الذين تم اعتقالهم: المدير العام لإدارة المياه والصرف الصحي بإسطنبول شفق باشا، ومديرة المكتب الخاص لرئيس البلدية أكرم إمام أوغلو، قدرية كساب أوغلو، ونائب الأمين العام لبلدية إسطنبول الكبرى عارف غوركان ألباي، والقائم بأعمال نائب الأمين العام للبلدية رمضان غولتيكن، ومديري شرطة البلدية الـ ZABİTA في القسمين الأوروبي والآسيوي في إسطنبول”.

وتأتي هذه الخطوة “بعد اعتقالات سابقة شملت رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي لا يزال قيد الاحتجاز رغم استئناف محاميه”.

وفي 19 مارس، “تم اعتقال 94 شخصا، ومن بين هؤلاء، تم اعتقال 54 شخصا، من بينهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وقدم محامو رئيس البلدية الموقوف عن العمل في 7 أبريل، استئنافا ضد اعتقاله، لكن المحكمة رفضت الاستئناف ومددت الاعتقال”.