تحقيقات النائب العام تكشف عن وجود مقابر جماعية للدواعش في سرت

وكان رئيس مكتب التحقيقات «الصديق الصور» قد أصدر تعليماته للنيابة العامة في سرت وبالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي وغرفة البنيان المرصوص بفتح مقبرة لأعضاء داعش في منطقة الظهير بمدينة سرت والتي تبين وجود أكثر من 70 شخص فيها لتحليل الجثث ومعرفة هوياتهم.

في سياق متصل قال الضابط في البنيان المرصوص والذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن التحقيقات توصلت إلى معلومات كثيرة والمقبرة تحتوي على عدة جنسيات عربية وأجنبية حيث سيتم أخذ عينات «الدي إن آي» الخاصة بهم والإعلان عن أسمائهم بعد ذلك من طرف مكتب النائب العام.

يُذكر أن مدينة سرت قد شهدت حرباً طاحنة خاضها عناصر البنيان المرصوص ضد تنظيم داعش الإرهابي الذي سيطر على المدينة مؤخراً، حيث دحرت القوة فلول التنظيم وفرضت الأمن والأمان على مدينة سرت كاملةً.