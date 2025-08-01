تحقيقات في أحداث السويداء والأردن يعزز العلاقات الدبلوماسية مع سوريا

أصدرت وزارة العدل السورية، قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة، وذلك بناءً على أحكام السلطة القضائية والقرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، ومقتضيات المصلحة الوطنية.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته عبر “تلغرام” أن مهام اللجنة تشمل كشف الظروف والملابسات التي أدت إلى تلك الأحداث، والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، بالإضافة إلى إحالة من يثبت تورطه في هذه الاعتداءات إلى القضاء.

وأكد البيان أن اللجنة سترفع تقارير دورية بنتائج أعمالها، على أن يتم تقديم التقرير النهائي خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ تشكيلها.

ويأتي هذا القرار بعد اندلاع اشتباكات عنيفة في 13 يوليو الجاري بمدينة السويداء، استمرت عدة أيام بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة السورية الانتقالية، أسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين. تبع ذلك حملة عسكرية شنتها قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.

وفي سياق ذي صلة، دعا وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إلى إقامة “ممر إنساني” لإدخال الغذاء والدواء إلى دروز السويداء في جنوب سوريا، في محاولة لتخفيف الأوضاع الإنسانية الصعبة الناجمة عن الأحداث.

الأردن يعين سفيان القضاة سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدى سوريا

أعلن الأردن، تعيين سفيان القضاة سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدى الجمهورية العربية السورية، وذلك بموجب إرادة ملكية سامية صدرت بعد موافقة مجلس الوزراء على القرار، حسبما أفادت وكالة “عمون” الأردنية.

وعبر القضاة، في تغريدة عبر منصة “إكس”، عن فخره واعتزازه بالتعيين، مشيداً بالثقة الملكية قائلاً: “أتشرف بأن أرفع إلى مقام مولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، أسمى آيات الشكر والولاء على صدور الإرادة الملكية السامية بتعييني سفيراً فوق العادة ومفوضاً لمملكتنا الحبيبة لدى الجمهورية العربية السورية الشقيقة. الله الموفق والمستعان.”

ويشغل القضاة حالياً منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية ومدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية منذ أكتوبر 2023، وقد شغل سابقاً منصب سفير الأردن في رومانيا بين 2019 و2023، بالإضافة إلى كونه سفيراً غير مقيم في بلغاريا ومولدوفا، وله خبرة دبلوماسية واسعة في واشنطن، القاهرة، بيروت، وقطر.

ويحمل القضاة شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال (2023)، وعدداً من الدرجات والدورات العليا في مجالات الأمن والدبلوماسية من جامعات ومراكز دولية مرموقة. وهو من مواليد 1969، متزوج وله ثلاثة أبناء، وحصل على أوسمة شرف من الأردن ورومانيا.

هذا وفي سياق التعاون بين الأردن وسوريا، تم مؤخراً بحث تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي والأمن السيبراني، في خطوة تعكس تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، كما قرر الأردن السماح لمواطنيه بالسفر برا إلى سوريا دون الحاجة لموافقة مسبقة، بعد استئناف العمل رسمياً في معبر نصيب-جابر الحدودي.

المبعوث الأميركي توم باراك يؤكد بقاء سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب ويناقش تعقيدات العلاقة السورية الإسرائيلية

أكد المبعوث الأميركي توم باراك أن وزارة الخارجية الأميركية لن ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب حتى تتضح الخطوات المستقبلية لإدارة الرئيس السوري أحمد الشرع.

وأوضح باراك خلال مؤتمر صحفي في الخارجية الأميركية أن التدخل الإسرائيلي في سوريا “يعقّد الأمور” بسبب عدم التوصل بعد إلى تفاهم حول العلاقة بين دمشق وتل أبيب.

وأضاف المبعوث أن إدارة الشرع تتعاون بشكل كامل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بشأن مقتل مواطن أميركي في السويداء، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستلاحق المسؤولين عن هذا الحادث.

وكان باراك قد وصف قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا بـ”الخطوة المبدئية”، مشيراً إلى أن هذا القرار منح الشعب السوري فرصة لتجاوز سنوات من المعاناة والفظائع، لكنه أكد أن الطموحات الحالية تواجه صدمة كبيرة بسبب استمرار العنف الذي تقوم به الفصائل المتحاربة، مما يقوّض سلطة الحكومة ويزعزع الاستقرار.

وكشف المبعوث الأميركي أنه نصح الرئيس الشرع بمراجعة سياساته، بما في ذلك إعادة هيكلة الجيش وتقليص نفوذ المتشددين، بهدف تفادي انقسام سوريا وفقدان الدعم الدولي.

وفيما يتعلق بأحداث السويداء الأخيرة، رجّح باراك أن مسلحي تنظيم “داعش” ربما كانوا متنكرين بزي القوات الحكومية خلال الاشتباكات، مؤكداً أن الجيش السوري لم يكن مسؤولاً عن العنف هناك وأن القوات الحكومية لم تدخل المحافظة بناءً على تفاهم مع إسرائيل.

وأشار إلى أن العنف في السويداء ناتج عن صراعات داخلية بين القبائل.