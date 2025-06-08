تحقيقات موسعة في بنغازي بعد مقتل الورفلي.. والنيابة تقرر الحبس الاحتياطي للمتهمين

أعلن مكتب النائب العام تحريك الدعوى العمومية في مواجهة المتهمين بقتل المواطن مراد منصور المذكور الورفلي، وذلك في أعقاب مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق في الواقعة التي هزت الرأي العام.

وأوضح المكتب أن وكيل النيابة، بمكتب المحامي العام لدى محكمة استئناف بنغازي، تصدى للواقعة فور وقوعها، حيث قام بمعاينة جثة المجني عليه وفحص الإصابة التي أودت بحياته، إضافة إلى معاينة مسرح الجريمة، وطلب تقرير الصفة التشريحية من الجهات المختصة.

كما تسلم وكيل النيابة الأوراق الأولية المحالة من مكتب البحث الجنائي، وأجرى على إثرها استجواباً مع أربعة متهمين، أُحيطوا خلاله بتفاصيل الوقائع المنسوبة إليهم، وتم تسجيل دفوعهم في محاضر رسمية.

وبعد استيفاء الإجراءات الأولية، قررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق، فيما تتواصل أعمال التثبت من ملابسات الجريمة عبر سماع الشهود واستكمال باقي جوانب التحقيق.

وأكد مكتب النائب العام أن إجراءات التحقيق تسير وفق ما يضمن تحقيق العدالة وكشف الحقيقة، مشدداً على التزام سلطات الادعاء العام بملاحقة كل من تسول له نفسه انتهاك القانون أو المساس بأرواح المواطنين.