تحقيقا للسلام.. مساع سودانية لسحب مقاتليهم من ليبيا

نشرت بوابة سودان تربيون الإخبارية، الثلاثاء، سعي دولة السودان في إنهاء الفصائل المقاتلة في الأراضي الليبية، رغبة في تحقيق السلام بين البلدين.

وأضافت الصحيفة، خلال تقرير لها، أن الوسيط الفرنسي إريك بلانشو، عبّر بأنّ تحقيق عملية السلام السودانية، يتضمن انسحاب مقاتليها من الأراضي الليبية، مشيرا إلى أهمية إعادة دمج الفصائل في قوات الأمن والمجتمع في السودان، وفق قوله.

وأكد بلانشو أنّ إنجاح عملية استخراج الفصائل المقاتلة من الأراضي الليبية من شأنه الإسهام في استقرار السودان وليبيا، ما يتطلب دعم المجتمع الدولي.

وفي ذات السياق، قال رئيس حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة، منصور أرباب، إنّ المناقشات حول الترتيبات الأمنية ركزت على التفاصيل الفنية، مثل مواقع التجميع وعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والجدول الزمني لعودة المقاتلين الموجودين في ليبيا، حسب قوله.

يذكر أن وفدا يمثل حكومة الخرطوم السودانية، أجرى محادثات غير رسمية، في عاصمة النيجر نيامي، مع عدد 7 فصائل مسلحة من منطقة دارفور السودانية، لمناقشة عدة أمور، بينها سبل الانضمام إلى عملية السلام في السودان وإنهاء وجود هذه الفصائل على الأراضي الليبية.