تحقيق أممي : دبابة إسرائيلية قتلت صحفيا يمكن التعرف عليه بوضوح  

توصل تحقيق للأمم المتحدة، إلى أن دبابة إسرائيلية قتلت مصور تلفزيون رويترز عصام عبد الله في لبنان في 13 أكتوبرالماضي، بإطلاق قذيفتين من عيار 120 ملليمترا على مجموعة من “الصحفيين يمكن التعرف عليهم بوضوح” في انتهاك للقانون الدولي.

وقالت رويترز، إن التحقيق الذي أجرته قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، واطلعت الوكالة على ملخصه، يؤكد إن أفراد القوة الدولية لم يسجلوا أي تبادل لإطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان لأكثر من 40 دقيقة، قبل أن تفتح دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا النار.

وقال تقرير يونيفيل “إطلاق النار على المدنيين، وهم في هذه الحالة صحفيون يمكن التعرف عليهم بوضوح، يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 والقانون الدولي”.

وبحسب التقرير المؤلف من سبع صفحات الصادر في 27 فبراير “تشير التقديرات إلى أنه لم يكن هناك تبادل لإطلاق النار عبر الخط الأزرق وقت وقوع الحادث، ولا سبب معروفا للضربات على الصحفيين”.

وبموجب القرار 1701 لعام 2006 الذي أُقر لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، انتشرت قوات يونيفيل لمراقبة وقف إطلاق النار على طول خط ترسيم الحدود الذي يبلغ طوله 120 كيلومترا، أو ما يعرف باسم الخط الأزرق، بين إسرائيل ولبنان.

وتسجل يونيفيل، كجزء من مهمتها، انتهاكات وقف إطلاق النار وتضطلع بالتحقيق في أفظع الحالات.

وإلى جانب مقتل عبد الله، أصابت القذيفتان ستة صحفيين آخرين في مكان الحادث.