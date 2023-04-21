تحقيق استقصائي.. «CNN» تُثبت تورط «حفتر» وفاغنر في حرب السودان لدعم «حميدتي»

قالت شبكة «CNN» الأمريكية إنّ مرتزقة فاغنر الروسية دعمت قوات الدعم السريع بقيادة «حميدتي» بصواريخ أرض-جو للقتال ضد الجيش السوداني.

وكشفت «CNN» قي تحقيق إستقصائي أن صور الأقمار الصناعية تدعم هذه النظرية، حيث أظهرت زيادة في نشاط مرتزقة فاغنر على الحدود الليبية السودانية، والتي يسيطر عليها اللواء المتقاعد خليفة حفتر الموالي والمدعوم من مرتزقة فاغنر.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي حللتها «CNN» ومجموعة «All Eyes on Wagner» مفتوحة المصدر قيام طائرة نقل روسية بالتنقل بين قاعدتين جويتين ليبيتين رئيسيتين تابعتين لحفتر.

ونقلت «CNN» عن مصادر دبلوماسية سودانية وإقليمية، أنّ روسيا واللواء المتقاعد خليفة حفتر كانا يستعدان لدعم قوات الدعم السريع بقيادة «حميدتي» حتى قبل اندلاع العنف.

وتابعت «CNN» أنّ حركة طائرات النقل والتي من بينها «يوشن 76» بدأت قبل يومين من بدء الصراع في السودان، تنقلت بين قاعدة «الخادم» شرق ليبيا وقاعدة «اللاذقية» في سوريا.

وأشارت «CNN» إلى أنّ الطائرة عادت مرة أخرى من «اللاذقية» إلى «الخادم»، موضحة إلى إقلاعها من قاعدة «الجفرة» وهبوطها في منظقة غير معتاد الهبوط فيها وهو اليوم ذاته الذي اندلع فيه الصراع السوداني.

وأضافت «CNN» أنه في اليوم الذي أقلعت في الطائرة في قاعدة «الجفرة» هو نفس اليوم الذي أسقطت روسيا صواريخ أرض-جو على مواقع قوات الدعم السريع التي يقودها «حميدتي» في شمال غرب السودان، وفقًا لمصادر إقليمية وسودانية.

ونفت قوات الدعم السريع في بيان لشبكة «CNN» تلقيها مساعدات من روسيا وليبيا، في حين لم يستجب حفتر ولا رئيس فاغنر يفغيني بريغوزين لطلبات «CNN» للتعليق.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية كشفت عن إرسال خليفة حفتر دعماً عسكرياً لقوات الدعم السريع يقيادة «حميدتي» في السودان للقتال ضد الجيش السوداني.

الجدير بالذكر أنّ اللواء المتقاعد خليفة حفتر نفى لوسائل إعلام موالية له، تقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع للقتال ضد الجيش السوداني، داعيا إلى الوقف الفوري للاقتتال بين الأطراف السودانية.