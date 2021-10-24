تحقيق المصالحة الوطنية.. محور لقاء «المنفي» بأعيان وحكماء الزاوية

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أعيان وحكماء ومشايخ بلديات مدينة الزاوية، وعميدا بلديتي جنوب الزاوية وغربها، بحضور عدد من الأعضاء من لجنة الحوار السياسي، والمجلس الأعلى للدولة، ولجان المصالحة، وعميد بلدية صرمان.

واستعرض الأعيان والحكماء والمشايخ، بعض الإشكاليات القائمة بالمنطقة، وعدد من المختنقات الإدارية التي تخص الجانب الخدمي للمواطنين، وقدموا مقترحات عملية لحلحلتها.

وأشاد الأعيان والحكماء، بجهود المجلس الرئاسي في قيادة مشروع المصالحة الوطنية، وتوحيد مؤسسات الدولة، للعبور بالبلاد إلى بر الأمان والاستقرار، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.

وأثنى رئيس المجلس الرئاسي على دور الحكماء والأعيان في تهيئة الظروف للمصالحة الوطنية، ومساعدة مؤسسات الدولة في القيام بواجبها، مؤكداً على ضرورة أن تطلع الجهات التنفيذية بدورها المناط بها، وخاصة في إطار عمل الحكم المحلي، بما يساعد في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وبأسهل الطرق.

هذا وقدم عمداء البلديات والأعيان والحكماء الدعوة لرئيس المجلس الرئاسي لزيارة المنطقة ، في إطار تعزيز المصالحة الوطنية، ودعم السلم الاجتماعي.