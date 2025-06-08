تحكّم في جودة تنزيل الوسائط على واتساب.. ميزة قادمة تغير قواعد اللعبة!

تستعد شركة ميتا، المالكة لتطبيق واتساب، لإطلاق ميزة جديدة مثيرة تتيح لمستخدمي نظام أندرويد التحكم الكامل في جودة الصور ومقاطع الفيديو التي يتم تنزيلها تلقائيًا داخل المحادثات، ما يعد نقلة نوعية في تجربة المستخدم وتمكينه من إدارة استهلاك البيانات ومساحة التخزين بطريقة أكثر ذكاء وفعالية.

ووفقًا لموقع “WABetaInfo” المتخصص في تحديثات واتساب، الميزة الجديدة، التي تظهر حاليًا في النسخة التجريبية من واتساب لأجهزة أندرويد، تقدم خيارين رئيسيين لجودة تنزيل الوسائط: الجودة العادية (Standard Quality) وجودة عالية الدقة (HD Quality).

وبحسب الموقع، في حالة اختيار الجودة العادية، يتم ضغط الصور والفيديوهات لتقليل حجم الملفات، مما يسرع عملية التنزيل ويقلل من استهلاك الإنترنت ومساحة التخزين على الهاتف، وهذا الخيار مثالي للمستخدمين الذين يملكون اتصال إنترنت محدود أو يسعون للحفاظ على سعة تخزين أجهزتهم.

ووفق الموقع، أما خيار الجودة العالية الدقة، فيحافظ على التفاصيل البصرية الدقيقة والصورة الواضحة لمقاطع الفيديو والصور، لكنه يستهلك بيانات أكثر ومساحة تخزين أكبر، وهو موجه للأشخاص الذين يفضلون مشاهدة الوسائط بأفضل جودة ممكنة دون القلق من استهلاك الموارد.

وبحسب المعلومات، يمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه الخيارات بسهولة من خلال قسم “التخزين والبيانات” (Storage and Data) داخل إعدادات التطبيق، مما يوفر لهم تحكمًا مباشرًا ومخصصًا في كيفية استلام الوسائط، خصوصًا في المحادثات الجماعية التي تشهد تدفقًا كبيرًا من الصور والفيديوهات. ففي مثل هذه المحادثات، قد يتلقى المستخدمون كمية كبيرة من الوسائط عالية الجودة التي لا يرغبون بالضرورة في تنزيلها بالكامل، مما قد يؤدي إلى استهلاك غير مرغوب فيه للبيانات والمساحة.

وتُعتبر هذه الخطوة من واتساب تحسينًا كبيرًا يواكب متطلبات المستخدمين الذين يبحثون عن مرونة أكبر في استخدام التطبيق، مع الحفاظ على جودة المحتوى وسهولة الوصول إليه، ويُنتظر أن تُطرح هذه الميزة رسميًا خلال الأسابيع القادمة لجميع مستخدمي أندرويد بعد فترة الاختبار والتقييم.

وبهذا التطور، يعزز واتساب موقعه كأبرز تطبيق مراسلة في العالم، ويمنح مستخدميه أداة قوية للتحكم في تجربتهم الرقمية اليومية، مع توفير حلول عملية لمشكلة استهلاك البيانات والتخزين التي طالما شكلت تحديًا في عالم تطبيقات المراسلة الفورية.