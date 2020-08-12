تحليق طيران حربي في سماء أبوقرين

أفاد الناطق باسم غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة العميد عبد الهادي دراه؛ بتحليق طيران حربي في سماء جنوب منطقة بوقرين اليوم الأربعاء.

ونفى العميد دراه في تصريحات له، انسحاب مرتزقة فاغنر من سرت والجفرة.

كما أشار العميد دراه إلى هبوط طائرة شحن عسكرية في قاعدة الجفرة الجوية.

يأتي ذلك في حينن أعلنت غرفة عمليات سرت والجفرة؛ قبل يومين عن هبوط طائرتي يوشن 76 بمطار الأبرق شرقي البلاد قادمتين من مطار اللاذقية.

وفي سياقٍ ذي صلة قال آمر غرفة عمليات تأمين وحماية سرت الجفرة العميد إبراهيم بيت المال، إن قواتهم جاهزة لصد أي هجوم.

وأضاف أنهم يحترمون حالة وقف إطلاق النار، وجاهزون في الوقت نفسه لأي هجوم.

وأكد بيت المال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” في وقت سابق، أن قواتهم تحافظ على تمركزاتها وجاهزة لصد أي هجوم، منوهاً بأن التعزيزات تصلهم باستمرار.

وأشار إلى أنهم يرصدون تحركات عناصر حفتر ومرتزقته، والإمدادات التي تصلهم يوميا عبر الطائرات في مطار القرضابية بسرت.

من جانبه أفاد الناطق باسم غرفة عمليات سرت الجفرة العميد عبد الهادي دراه، بأن مراصدهم أكدت هبوط طائرتي شحن يوشن في قاعدتي القرضابية والجفرة السبت الماضي.

وأضاف دراه أن “حموالة الطائرتين غير معروفة، لكن يرجح أن تكون عتادا عسكريا”، لافتا إلى أنه سبق رصد طائرات تحمل عتادا عسكريا أكثر من مرة.

وفي وقت سابق، أعلنت غرفة عمليات سرت والجفرة، عن مواصلة تسيير دوريات حفظ الأمن بجنوبي أبوقرين والوشكة، ضمن مهامها المتمثلة في ملاحقة العصابات الإجرامية المتسببة في زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة، بحسب ما أفاد المركز الإعلامي بالغرفة.