تحليق مقاتلات وفنزويلا ترفض التصعيد.. مواجهة مفتوحة بين واشنطن وكراكاس

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن التوترات مع الولايات المتحدة “لا ينبغي أن تؤدي إلى مواجهة عسكرية”، وذلك في أعقاب تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإسقاط أي طائرة عسكرية فنزويلية تشكل خطراً على القوات الأميركية المنتشرة في منطقة الكاريبي.

وقال مادورو في رسالة متلفزة بثتها وسائل الإعلام المحلية: “لا ينبغي أن يؤدي أي خلاف مع الولايات المتحدة إلى صراع عسكري. لا مبرر له”، داعياً إلى اعتماد الحوار بدلاً من التصعيد.

وجاءت التحذيرات الأميركية بعد إعلان واشنطن إرسال 10 مقاتلات “إف-35” إلى بورتوريكو لتعزيز وجودها العسكري في البحر الكاريبي، ضمن ما وصفته بحملة لمحاربة عصابات المخدرات التي تتهم الإدارة الأميركية مادورو بالوقوف وراءها، كما رافق هذا الانتشار تحرك بحري واسع شمل سفناً حربية قرب السواحل الفنزويلية.

وتصاعد التوتر بعد حلّقت مقاتلتان فنزويليتان فوق مدمرة أميركية، في خطوة وصفتها وزارة الدفاع الأميركية بأنها “استفزازية للغاية”. ترامب بدوره حذّر كراكاس من “تبعات وخيمة” إذا تكرر الأمر.

ورفض مادورو الاتهامات الأميركية، قائلاً إن “التقارير الاستخباراتية التي قدموها لترامب غير صحيحة”، مؤكداً أن فنزويلا “خالية من إنتاج الكوكا والكوكايين، وتخوض حرباً ضد الاتجار بالمخدرات”.

وأضاف: “كنا دائماً مستعدين للحوار، لكننا نطالب بالاحترام”.