 تحمل مواصفات نوعيّة.. هولندا تدعم أسطولها بـ«سفينة عسكرية»

حصل سلاح البحرية الهولندي على “سفينة دعم وإمداد من فئةCSS Combat Support Ship.

وبحسب موقع The Defense Post، “خلال احتفالية خاصة أجريت بحوض Damen Naval لبناء السفن في فليسينجين، تسلّم سلاح البحرية الهولندي سفينة Den Helder التي تنتمي إلى فئة سفن CSS Combat Support Ship، هذه السفينة ستتولى مهام تزويد السفن العسكرية الهولندية بالوقود والمياه والغذاء وغيرها من البضائع”.

ووفق الموقع، “تم بناء هذه السفينة في حوض لبناء السفن في مدينة غالاتس الرومانية، تابع لشركة Damen الهولندية، وبدأ العمل على تصنيعها في يونيو 2021، وأنزلت إلى المياه في أكتوبر 2022، وفي نوفمبر 2024 انطلقت السفينة في رحلتها الأولى مبحرة إلى هولندا، واعتبرت هذه الرحلة جزءا من التجارب البحرية المخصصة لاختبارها”.

وبحسب الموقع، “تعتبر سفن “CSS” نسخا مطورة عن سفن Karel Dorman العسكرية، ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 180 مترا، وعرضها 26.4 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 22400 طن، ويمكن لكل سفينة حمل طاقم مكون من 75 شخصا، إضافة إلى 85 عسكري، وتحميل ما يصل إلى 20 حاوية شحن، والإبحار بسرعة 20 عقدة بحرية، كما أن سفينة Den Helder تتسلح بمدافع من عيار 76 ملم مع ذخيرة خارقة للدروع، ورشاشات من عيار 12.7 ملم، ومنظومات صاروخية مضادة للأهداف الجوية”.