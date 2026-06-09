تحول تاريخي في آبل.. «ذكاء اصطناعي» يعيد تشكيل تجربة المستخدم بالكامل

كشفت شركة «أبل» عن أكبر تحديث في تاريخ منظومتها البرمجية خلال مؤتمرها العالمي للمطورين (WWDC) الذي عُقد اليوم الاثنين، معلنةً دخول مرحلة جديدة من تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحسينات واسعة في الأداء والتصميم، وتوسيع أدوات حماية الأطفال والخصوصية، في خطوة تعكس تصاعد المنافسة في سباق الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على نهج الشركة المرتكز على حماية بيانات المستخدمين.

وخلال المؤتمر، استعرضت الشركة الأميركية الجيل الجديد من منصة «أبل إنتليجنس»، وأعلنت للمرة الأولى عن «سيري إيه آي»، النسخة المعاد تصميمها بالكامل من المساعد الرقمي «سيري»، في أكبر تحول يشهده هذا المنتج منذ إطلاقه قبل أكثر من عقد.

كما كشفت «أبل» عن سلسلة تحديثات لأنظمة التشغيل الجديدة «آي أو إس 27» و«آيباد أو إس 27» و«ماك أو إس 27» و«ووتش أو إس 27» و«فيجن أو إس 27» و«تي في أو إس 27»، بحيث يصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً أساسياً من تجربة المستخدم عبر جميع الأجهزة.

وخلال كلمته، تحدث الرئيس التنفيذي لشركة «أبل» تيم كوك بأسلوب شخصي، مستعرضاً مسيرته الطويلة داخل الشركة، ومؤكداً أن مشاركته في مؤتمرات المطورين تمثل واحدة من أبرز محطات حياته المهنية، لما تحمله من ابتكار متجدد من مجتمع المطورين حول العالم.

وقال كوك إن «الخيال لا حدود له»، مشيراً إلى أن المطورين ساهموا في تطوير طرق جديدة للتواصل والتعلم والإبداع، مضيفاً أن التقنيات الجديدة، وفي مقدمتها «ذكاء أبل» و«سيري إيه آي»، تمثل خطوة إضافية في مسار تحسين حياة المستخدمين، مع تأكيده أن «أفضل ما في أبل لم يأتِ بعد».

وختم كوك كلمته بالتأكيد على أن مهمة الشركة ستظل قائمة على تطوير منتجات تُحدث فرقاً حقيقياً في حياة المستخدمين، واصفاً قيادته لأبل بأنها «شرف العمر».

من جانبه، أوضح كريغ فيديريغي، نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في «أبل»، أن التحديثات الجديدة تقدم جيلاً أكثر تطوراً من «ذكاء أبل» إلى جانب «سيري إيه آي»، الذي وصفه بأنه الإصدار الأكثر ذكاءً وقدرةً على فهم احتياجات المستخدم.

وبحسب الشركة، يعتمد «سيري إيه آي» على فهم السياق الشخصي للمستخدم، بما يتيح البحث داخل الرسائل والبريد الإلكتروني والصور والملفات، إضافة إلى تنفيذ مهام معقدة داخل التطبيقات، مثل كتابة الرسائل، وتحرير الصور، وإدارة المواعيد، والإجابة عن الأسئلة المرتبطة بالمحتوى المعروض على الشاشة أو عبر الإنترنت.

كما أصبح المساعد الجديد قادراً على متابعة المحادثات السابقة عبر تطبيق مخصص جديد يتم مزامنته بين أجهزة المستخدم من خلال «آي كلاود»، ما يتيح انتقالاً سلساً بين أجهزة «آيفون» و«آيباد» و«ماك» و«أبل ووتش» و«أبل فيجن برو».

وشملت التحديثات تطبيقات أبل الأساسية، حيث حصل تطبيق الصور على أدوات ذكية لإعادة تأطير الصور وتوسيعها وإزالة العناصر غير المرغوبة بشكل أكثر واقعية، مع إضافة علامة مائية رقمية مخفية للتعرف على المحتوى المعدل بالذكاء الاصطناعي.

كما حصل متصفح «سفاري» على أدوات لتنظيم علامات التبويب وتتبع تغير الأسعار وإشعارات توفر المنتجات، في حين أصبح تطبيق كلمات السر قادراً على استبدال كلمات المرور الضعيفة أو المخترقة تلقائياً.

وفي جانب الإبداع، كشفت الشركة عن تطويرات جديدة في أدوات إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي، بما يتيح إنتاج محتوى بصري واقعي وتعديله بشكل أكثر مرونة.

وخصصت أبل جزءاً كبيراً من المؤتمر لتعزيز سلامة الأطفال، عبر أدوات رقابة عائلية جديدة تتيح للأهل التحكم في التطبيقات وجهات الاتصال ومدة الاستخدام، مع اشتراط موافقة الوالدين قبل أي تواصل أو وصول إلى محتوى غير مناسب.

كما وسّعت الشركة أدوات الحماية لتشمل اكتشاف المحتوى العنيف أو الفاضح، مع تصميم جديد لميزة «مدة استخدام الجهاز» يتيح متابعة الاستخدام بشكل أدق.

وفي جانب الأداء، أعلنت «أبل» أن التحديثات الجديدة ستوفر تحسينات ملحوظة، تشمل تسريع تشغيل التطبيقات بنسبة تصل إلى 30 في المائة، وتحميل الصور بنسبة 70 في المائة، وتسريع نقل الملفات عبر «الإرسال السريع» بنسبة 80 في المائة.

كما قدّمت الشركة واجهة تصميم جديدة تحمل اسم «ليكويد غلاس»، تتيح تحكماً أكبر بدرجة شفافية النظام، إلى جانب تحسينات في الأيقونات وتجربة البحث داخل التطبيقات.

وأكدت أبل أن جميع هذه الميزات تعتمد على بنية خصوصية متقدمة تجمع بين المعالجة على الجهاز وتقنيات الحوسبة السحابية الخاصة، بما يضمن عدم تخزين أو مشاركة بيانات المستخدمين أثناء عمليات المعالجة.

وسيتم إتاحة النسخ التجريبية للمطورين بدءاً من اليوم، على أن تُطلق النسخة العامة الشهر المقبل، فيما يُتوقع طرح التحديثات النهائية خلال فصل الخريف للأجهزة المدعومة، بما في ذلك أجهزة «آيفون» الحديثة وأجهزة «ماك» و«آيباد» المزودة بشرائح «إم 1» أو أحدث.