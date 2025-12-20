تحول جديد على فيسبوك.. رسوم على نشر الروابط الخارجية!

أعلنت شركة “ميتا”، المالكة لمنصة “فيسبوك”، عن بدء اختبار محدود لنظام جديد قد يغير طريقة مشاركة المحتوى على المنصة بشكل جذري، من خلال فرض قيود مالية على نشر الروابط الخارجية، في خطوة أثارت اهتمام وسائل الإعلام والناشرين والمؤثرين الرقميين.

ويهدف الاختبار، الذي بدأ مؤخراً، إلى تقييد المستخدمين غير المشتركين في خدمة Meta Verified المدفوعة، والتي تبدأ أسعارها من 12.99 دولاراً أمريكياً شهرياً، بنشر رابطين خارجيين فقط شهرياً، بينما يتمتع المشتركون بحرية نشر غير محدودة تقريباً.

ويستهدف هذا الاختبار حالياً الصفحات والملفات الشخصية التي تستخدم “الوضع الاحترافي”، المخصص لمنشئي المحتوى والمؤثرين الذين يعتمدون على “فيسبوك” كأداة رئيسية للتواصل وتحقيق الدخل.

ورغم أن المنظمات الإخبارية مستثناة حالياً من هذا الاختبار، إلا أن الخبراء يبدون قلقهم من أن يؤدي هذا النظام في حال تعميمه إلى تقييد قدرة المستخدمين العاديين على مشاركة المقالات والتقارير الإخبارية بحرية، ما قد يؤثر على انتشار المعلومات والأخبار ويحد من وصول المحتوى الإعلامي إلى الجمهور.

ويأتي هذا التحول ضمن استراتيجية أوسع لشركة “ميتا” للابتعاد تدريجياً عن التركيز على المحتوى الإخباري، بعد أن قررت في 2023 تقليل أولوية الأخبار على المنصة والتركيز على الفيديوهات والمحتوى القصير الجاذب. وقد أدى ذلك سابقاً إلى انخفاض حركة المرور من “فيسبوك” إلى المواقع الإخبارية بأكثر من 50% وفق بعض التقديرات، رغم بعض علامات التعافي المحدودة هذا العام.

وتشكل هذه الخطوة جزءاً من مسعى أوسع لتشجيع المستخدمين على الاشتراك في الخدمات المدفوعة، التي تشمل مزايا متعددة مثل شارة التحقق الزرقاء وزيادة ظهور المحتوى وميزات أمان متقدمة، مع وجود مستويات اشتراك تصل إلى 500 دولار شهرياً للمستويات الأعلى.

وظهرت تفاصيل الاختبار عبر رسائل داخل التطبيق، تحذر المستخدمين من أن نشر الروابط المجانية سيقتصر على رابطين شهرياً بدءاً من 16 ديسمبر، مع تشجيعهم على الاشتراك في الخدمة المدفوعة للحصول على مزايا إضافية.

وقال الخبير الإعلامي ديفيد بوتل إن “ميتا تتجه منذ سنوات بعيداً عن الأخبار المجانية، وهذا الاختبار يعكس سعي المنصة للتحول من نموذج الوصول الحر إلى التركيز على الربح من تفاعل المستخدمين، خصوصاً بعد استثماراتها الكبيرة في الذكاء الاصطناعي بعد تجربة الميتافيرس المكلفة”.

بدورها، أكدت متحدثة باسم “ميتا” أن الهدف من الاختبار هو “فهم مدى قيمة نشر المزيد من الروابط للمشتركين المدفوعين وتحسين تجربتهم على المنصة”، مشيرة إلى أن الشركة ما زالت بصدد تقييم النتائج قبل أي تعميم محتمل للنظام.

هذا ويشكل المحتوى الإخباري حجر الزاوية في تفاعل المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي، وقد كانت شركات مثل “فيسبوك” و”تويتر” من أبرز القنوات لنشر الأخبار والمقالات.

ويأتي هذا الاختبار في ظل تحول شركات التكنولوجيا الكبرى نحو نموذج اشتراكات مدفوعة، واستثمار متزايد في الذكاء الاصطناعي والمحتوى المرئي القصير، مما يطرح تحديات كبيرة أمام الناشرين والصحفيين في الوصول إلى جمهورهم التقليدي، ويعيد رسم مستقبل توزيع الأخبار على الإنترنت.