تحول رقمي تعليمي.. السعودية تطلق منهجاً وطنياً لـ«الذكاء الاصطناعي» في المدارس

أعلنت المملكة العربية السعودية عن اعتماد منهج وطني شامل للذكاء الاصطناعي، سيتم تدريسه في جميع مراحل التعليم العام بدءًا من العام الدراسي 2025 – 2026، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مفاهيم وتقنيات الذكاء الاصطناعي لدى الطلاب من سن مبكرة، وتأهيلهم لمتطلبات المستقبل الرقمي.

ويأتي اعتماد المنهج الجديد من قبل المركز الوطني للمناهج، بالتعاون مع وزارة التعليم، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وذلك في إطار تنفيذ مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويتضمن المنهج وحدات دراسية مصممة خصيصاً لتتناسب مع المراحل العمرية المختلفة، ويعتمد على أساليب تطبيقية وتفاعلية تجمع بين الفهم النظري والتطبيق العملي، بما يعزز من قدرة الطلاب على التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال.

كما يشمل المنهج خطة تعليمية متدرجة تهدف إلى تراكم المهارات وربطها عموديًا بين المراحل الدراسية، على أن تُدمج مخرجات التعلم ضمن نظام التقييم الشامل لقياس تحصيل وأداء الطلاب في هذا المجال المتقدم.

ويأتي القرار بعد نجاح تجربة مادة دراسية تجريبية بعنوان “المدخل إلى الذكاء الاصطناعي”، التي طُبقت مؤخرًا على طلاب الصف الثالث الثانوي ضمن المسار العام، بجهود من “سدايا”، كتمهيد لتوسيع نطاق تعليم الذكاء الاصطناعي على مستوى المدارس السعودية.

ويتماشى هذا التوجه مع مبادرة “سماي – المليون سعودي في الذكاء الاصطناعي”، التي أطلقتها “سدايا”، وتمكنت حتى الآن من تدريب أكثر من 334 ألف سعودي وسعودية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العملية.

يُذكر أن هذا التحول في المناهج التعليمية يأتي لتعزيز مكانة السعودية عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي، وتحقيق ريادة في تبني التقنيات المستقبلية وبناء جيل متمكّن معرفيًا وتكنولوجيًا.