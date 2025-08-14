تحول رقمي في التدريب النفطي.. منصة إلكترونية جديدة لمتابعة واعتماد البرامج

تابعت الإدارة العامة للتدريب والتطوير وتنمية القدرات في المؤسسة الوطنية للنفط، بالتعاون مع الإدارة العامة للمعلومات والتحول الرقمي، أعمال تطوير منظومات نشاط التدريب والمنصة الإلكترونية المخصصة لتسجيل وتأهيل وتقييم المراكز والجهات التدريبية، بالإضافة إلى منظومة متابعة إجراءات اعتماد البرامج التدريبية.

وتهدف هذه المنظومات، التي تخضع حالياً للمسات الأخيرة قبل إطلاقها قريباً، إلى رفع مستوى أداء خدمات التدريب وتعزيز الشفافية في الإجراءات، بما يضمن كفاءة أعلى وجودة أفضل للبرامج التدريبية.

ويحظى المشروع بمتابعة مباشرة وتوصيات من رئيس مجلس إدارة المؤسسة، انطلاقاً من حرصه على تطوير أداء الإدارات والاعتماد على التقنيات المتطورة وأنظمة الحلول الإلكترونية، لدعم بيئة عمل أكثر فعالية واحترافية.