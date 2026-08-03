الحكومة تتحرك لتحديث «منظومة الأدوية» والمستلزمات الطبية

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق البرنامج الوطني لإصلاح وتطوير منظومة الإمداد الطبي، بهدف تعزيز الأمن الدوائي وضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بجودة عالية وبصورة مستدامة في مختلف مناطق ليبيا.

وقالت الوزارة إن إطلاق البرنامج جاء خلال اجتماع وطني موسع عُقد بمقر جهاز الإمداد الطبي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تطوير منظومة الإمداد الطبي، بمشاركة وزير الدولة لشؤون رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء، ووزير الصحة، إلى جانب عدد من رؤساء ومديري الجهات الوطنية ذات العلاقة، ومسؤولي جهاز الإمداد الطبي وديوان رئاسة الوزراء.

وأوضحت وزارة الصحة أن البرنامج يهدف إلى إنشاء منظومة إمداد طبي متكاملة تقوم على أسس الكفاءة والحوكمة والشفافية، بما يعزز الأمن الصحي والدوائي في ليبيا، وفق المعايير الدولية وأفضل الممارسات المعتمدة.

وناقش الاجتماع واقع الدورة الإمدادية في جميع مراحلها، بدءًا من تحديد الاحتياجات والتخطيط، مرورًا بعمليات الشراء والتوريد والتخزين، وصولًا إلى التوزيع، إضافة إلى بحث التحديات التي تواجه هذه المراحل ووضع حلول لمعالجتها.

واتفق المشاركون على توحيد آليات تحديد الاحتياجات الدوائية والطبية، واعتماد معايير وطنية موحدة لعمليات التخطيط والشراء، إلى جانب إعادة تنظيم الدورة الإمدادية وفق مسار موحد يعتمد على البيانات والتحول الرقمي وأنظمة التتبع الإلكتروني وإدارة المخزون الحديثة.

ويتضمن البرنامج أيضًا ضمان عدالة توزيع الموارد الصحية، والحفاظ على استدامة توفر الأدوية والمستلزمات الطبية، وإعداد إطار وطني موحد للإجراءات التشغيلية، مع تشكيل فرق عمل مشتركة لوضع خطة تنفيذية مرتبطة بجدول زمني واضح، ومتابعة دورية لمستويات الإنجاز.

وأكد المشاركون أن البرنامج يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة إمداد طبي حديثة ومستدامة، قادرة على توفير الدواء والمستلزمات الطبية بكفاءة، وتحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

وتعد منظومة الإمداد الطبي عنصرًا أساسيًا في عمل القطاع الصحي، إذ ترتبط مباشرة بقدرة المؤسسات الصحية على توفير احتياجاتها العلاجية في الوقت المناسب. وتسعى الخطة الجديدة إلى تطوير سلاسل التوريد عبر تحسين آليات التخطيط والشراء والتخزين والتوزيع، والاستفادة من الحلول الرقمية لتعزيز الرقابة ورفع مستوى الكفاءة.