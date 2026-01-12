تحول كبير في سوق البنزين.. السعودية والإمارات ضمن قائمة الكبار!

حققت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إنجازًا بارزًا في سوق الطاقة العالمي، حيث دخلتا قائمة أكبر الدول المصدرة للبنزين في عام 2025، رغم تراجع صادراتهما مقارنة بالعام السابق.

ووفق منصة “الطاقة” المتخصصة، سجلت السعودية تصدير نحو 240 ألف برميل يوميًّا، فيما بلغت صادرات الإمارات 208 آلاف برميل يوميًّا، ما يعكس تعزيز الدولتين لمكانتهما الاستراتيجية في أسواق البنزين البحرية.

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة العالمي تحولات واسعة، حيث بلغ متوسط حجم الصادرات العالمية من البنزين المنقول بحريًّا 4.72 مليون برميل يوميًّا في 2025.

وعلى صعيد الترتيب العالمي، حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على الصدارة بصادرات بلغت 703 آلاف برميل يوميًّا، مستحوذة على نحو 15% من إجمالي الصادرات العالمية، وسجلت نموًّا بنسبة تقارب 3%، أي ما يعادل 18 ألف برميل يوميًّا عن العام السابق.

وفي المقابل، تراجعت صادرات سنغافورة من 596 ألف برميل يوميًّا في 2024 إلى 556 ألف برميل في 2025، أي بنسبة انخفاض تقارب 7%، بينما تصدرت كوريا الجنوبية المركز الثالث متجاوزة هولندا التي كانت تتناوب مع سنغافورة على هذا المركز طوال العقد الماضي.

وشكلت أكبر عشر دول مصدرة نحو 68% من إجمالي الصادرات العالمية، بما يعادل 3.19 مليون برميل يوميًّا، وتشمل الولايات المتحدة 703 آلاف برميل، سنغافورة 556 ألف برميل، كوريا الجنوبية 344 ألف برميل، هولندا 342 ألف برميل، الهند 303 آلاف برميل، المملكة العربية السعودية 240 ألف برميل، الإمارات 208 آلاف برميل، الصين 196 ألف برميل، بلجيكا 158 ألف برميل، والمملكة المتحدة 142 ألف برميل يوميًّا.

ولم تشهد أي زيادة في صادرات البنزين سوى الولايات المتحدة، الهند، والمملكة المتحدة، في حين سجلت باقي الدول الكبرى تراجعًا ملحوظًا.