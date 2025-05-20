سوريا.. الاتحاد الأوروبي يرفع جميع العقوبات الاقتصادية ورسم خارطة طريق مع الأردن

في خطوة وصفت بأنها الأبرز منذ سنوات، منح الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، الضوء الأخضر لرفع كافة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، تمهيداً لمرحلة جديدة بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، وفقاً لمصادر دبلوماسية.

والاتفاق الذي توصل إليه سفراء الدول الـ27 الأعضاء، من المنتظر أن يُعلن رسمياً خلال اجتماع وزراء الخارجية في وقت لاحق اليوم، يُعد بمثابة إشارة قوية إلى استعداد أوروبا للانخراط في إعادة بناء سوريا بعد أكثر من عقد من النزاع والدمار.

ويأتي هذا القرار بعد أشهر من تعليق جزئي للعقوبات في فبراير الماضي، شمل قطاعات حيوية كالنقل والطاقة والإنشاءات، ما اعتُبر حينها تمهيداً لتغير أوسع في السياسة الأوروبية تجاه دمشق.

واللافت في المشهد، أن رفع العقوبات يأتي متزامناً مع انطلاقة مرحلة سياسية جديدة في سوريا، عقب الإطاحة بالأسد في ديسمبر الماضي، حيث تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى كسر العزلة الدولية، وإعادة فتح قنوات التعاون مع الغرب.

وأكدتومصادر أوروبية أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار، وتعزيز الاستقرار في بلد مزقته الحرب لأكثر من 13 عاماً، كما أنها تعكس تحوّلاً استراتيجياً في تعاطي الاتحاد الأوروبي مع الملف السوري.

القرار الأوروبي، الذي يُنتظر أن تكون له أصداء واسعة إقليمياً ودولياً، قد يمهّد الطريق أمام انفتاح أكبر على دمشق، ويعيد رسم خريطة النفوذ والتحالفات في المنطقة.

وزير الخارجية السوري يؤكد: رفع العقوبات يعكس إرادة دولية وإقليمية لدعم سوريا

أكد أسعد الشيباني، وزير الخارجية السوري، اليوم الثلاثاء، أن قرار رفع العقوبات عن سوريا يعبر عن إرادة إقليمية ودولية قوية لدعم البلاد في مرحلة إعادة البناء والتنمية، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في دمشق، حيث أكد الشيباني أن الشعب السوري أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنه بعد سنوات من النزاع.

وأشار الشيباني إلى توقيع اتفاقية لإنشاء مجلس تنسيقي أعلى بين سوريا والأردن لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة والنقل وغيرها، مؤكداً أن التنسيق الاقتصادي بين البلدين بدأ منذ اليوم الأول بعد تحرير مناطق عدة، وأن رفع العقوبات سيسهم في تعزيز هذه العلاقات.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأردني أن بلاده حريصة على تعزيز العلاقات الأخوية مع سوريا، مشيراً إلى وجود خريطة طريق لتفعيل التعاون في مجالات الطاقة والمياه والصحة، واصفاً استقرار سوريا بأنه ركيزة لاستقرار المنطقة برمتها.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مؤخراً خلال زيارة للسعودية رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، في خطوة لاقت ترحيباً دولياً وإقليمياً، وسط توقعات ببدء مرحلة جديدة من التعاون والدعم الاقتصادي لسوريا.