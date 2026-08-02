3 مليارات دولار تدخل تونس من الخارج.. الجالية تتحول إلى شريان إنقاذ للاقتصاد

أعلن اتحاد الأعراف التونسي أن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج بلغت نحو 3 مليارات دولار خلال عام 2025، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 6% مقارنة بعام 2024، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.

وقال رئيس اتحاد الأعراف التونسي سمير ماجول إن التوقعات تشير إلى استمرار نمو تحويلات التونسيين بالخارج خلال العام الجاري، لتصل إلى نحو 9 مليارات دينار تونسي، أي ما يعادل قرابة 3.1 مليارات دولار أمريكي.

ويُقدَّر عدد التونسيين المقيمين والعاملين خارج البلاد بنحو مليوني شخص، يتركز معظمهم في الدول الأوروبية ودول الخليج، حيث تشكل تحويلاتهم موردًا مهمًا لدعم الاقتصاد التونسي وتوفير العملة الأجنبية وتعزيز قدرة الأسر على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأكد رئيس اتحاد الأعراف التونسي سمير ماجول أن التونسيين بالخارج يمثلون رصيدًا بشريًا واقتصاديًا مهمًا للبلاد، داعيًا إلى الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم وشبكات علاقاتهم وتحويلها إلى مشاريع استثمارية ذات قيمة مضافة، بما يسهم في خلق الثروة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشار اتحاد الأعراف التونسي إلى أن تونس استقطبت أكثر من 289.3 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول من عام 2026، من بينها 284.4 مليون دولار استثمارات أجنبية مباشرة، موضحًا أن القطاع الصناعي يواصل تصدر القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمار.

وتعد تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج من أبرز مصادر دعم الاقتصاد التونسي، إلى جانب عائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية، إذ تسهم في توفير السيولة بالعملة الأجنبية، ودعم ميزان المدفوعات، وتمويل جزء من احتياجات الأسر والنشاط الاقتصادي المحلي.