تحويلات مرورية جديدة.. حلول عملية لمعالجة «الاختناقات المرورية»

أعلنت مديرية أمن طرابلس عبر مكتب شؤون المرور قسم مرور أبوسليم عن إغلاق طريق المطار في الاتجاه المؤدي إلى وسط المدينة، اعتبارًا من منتصف هذه الليلة عند الساعة 12:00 صباحًا، وذلك ضمن خطة تنفيذ أعمال صيانة ورصف للطريق.

ويشمل الإغلاق المقطع الممتد من الفتحة المؤدية إلى شارع الخلاطات وصولًا إلى الفتحة الواقعة قبل خزانات النفط، وذلك لتمكين الشركة المنفذة من استكمال أعمالها الفنية وفق الجدول المحدد.

وأوضح مكتب شؤون المرور أن السائقين الراغبين في الوصول إلى شارع الخلاطات أو الخروج منه يمكنهم استخدام الطريق الخدمي كمسار بديل، فيما يمكن للقادمين من اتجاه شارع المطبات الدخول إلى طريق المطار عبر المسارات المتاحة والمعتمدة مؤقتًا.

وأكد المكتب أن الشركة المنفذة ملتزمة بوضع اللوحات الإرشادية والإشارات الضوئية الليلية وفق الاشتراطات المعتمدة، بما يضمن وضوح التحويلات المرورية وسلامة مستخدمي الطريق خلال فترة العمل.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم حركة السير أثناء تنفيذ مشاريع البنية التحتية، بما يهدف إلى تحسين جودة الطرق ورفع كفاءتها التشغيلية، مع تقليل التأثير على انسيابية المرور في المناطق الحيوية.

وأهابت مديرية أمن طرابلس بجميع السائقين ضرورة الالتزام بتعليمات رجال المرور ودوريات النجدة، واتباع المسارات البديلة المعلنة، بما يسهم في الحفاظ على السلامة العامة وتفادي الازدحام المروري.

مديرية أمن طرابلس تبحث حلولًا عملية لمعالجة الاختناقات المرورية ببلدية طرابلس المركز

عُقد في ديوان بلدية طرابلس المركز، اليوم الخميس، اجتماع فني موسع خُصص لبحث آليات معالجة الاختناقات المرورية وتحسين انسيابية حركة السير داخل نطاق البلدية. وجاء الاجتماع برئاسة وكيل بلدية طرابلس المركز محمد الفيتوري، وبمشاركة عدد من القيادات المرورية والفنية المختصة.

وضم الاجتماع رئيس وحدة التخطيط بمكتب مدير أمن طرابلس اللواء عبد الجليل باتي، ورئيس قسم مرور طرابلس المركز اللواء خليفة خويلد، ونائب رئيس وحدة الشؤون الفنية بمكتب المرور والتراخيص، إضافة إلى مهندسين مختصين من قسم المشروعات بمديرية الأمن والبلدية.

وتناول المجتمعون أبرز التحديات التي تشهدها شوارع طرابلس المركز، وفي مقدمتها الازدحام المروري الحاد وما يسببه من إرباك لحركة السير ومعاناة يومية لمستخدمي الطريق. كما نوقشت مجموعة من المظاهر السلبية التي تسهم في تفاقم الأزمة، مثل الوقوف العشوائي للمركبات، وغياب المواقف المنظمة، إلى جانب بعض السلوكيات غير المنضبطة من سائقي الدراجات النارية وما تشكله من مخاطر على السلامة العامة.

وبحث الحاضرون عددًا من المقترحات الفنية الهادفة إلى تحسين الواقع المروري، شملت إعادة تنظيم بعض الطرق الحيوية وإدخال تحويرات مرورية تسهم في رفع كفاءة الانسياب المروري والحد من الاختناقات. كما طُرحت حلول لمعالجة وقوف المركبات داخل الأزقة والساحات العامة، لما يسببه ذلك من تضييق للمسارات وتعطيل لحركة السير.

وفي ختام الاجتماع، جرى الاتفاق على حزمة من التوصيات والحلول العملية التي تستهدف تحسين المشهد المروري داخل بلدية طرابلس المركز، على أن يتم تنفيذها وفق خطط مدروسة وبالتنسيق بين الجهات المعنية ذات العلاقة.