تحويلات مرورية جديدة في طرابلس… ووجود مكثف لدوريات المرور

أعلنت مديرية أمن طرابلس أنه اعتباراً من منتصف الليلة، سيتم إغلاق الطريق من الإشارة الضوئية أولاد دياب باتجاه جزيرة معيتيقة، وذلك ضمن أعمال استكمال مشروع الطريق الدائري الثالث.

وبحسب الإعلان، سيستمر الإغلاق حتى ساعات الصباح الباكر، في حين سيجري تحويل المسار من جزيرة معيتيقة إلى الإشارة الضوئية أولاد دياب إلى طريق ذهاب وإياب، مع تواجد دوريات المرور والنجدة لتنظيم حركة السير وضمان انسيابيتها.

ودعت المديرية المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات المرورية والتعاون مع الجهات الأمنية حفاظًا على السلامة العامة.