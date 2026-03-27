تحويلات مرورية في طرابلس.. تعرّف عليها!

أعلنت ‏مديرية أمن طرابلس عن إقفال جزء من طريق المطار في الاتجاه المؤدي إلى وسط المدينة قبل جسر الدائري الثالث، وذلك لاستكمال أعمال الرصف والصيانة.

ودعت المديرية السائقين إلى الالتزام بالتحويلات المرورية وتعليمات رجال المرور لضمان انسيابية الحركة والسلامة العامة، مؤكدة أهمية اتباع التعليمات لتفادي أي اختناقات مرورية أو حوادث.

ويأتي هذا الإغلاق في إطار الجهود المستمرة لتحسين شبكة الطرق في طرابلس وتطوير البنية التحتية للطرق الرئيسية، بما يسهم في رفع مستوى السلامة المرورية وتقليل مخاطر الحوادث، خاصة في أوقات الذروة وحركة السيارات الكثيفة.

ويشير مكتب شؤون المرور إلى أن الأعمال ستستمر خلال عطلة الأحد والاثنين الرسمية، داعيًا السائقين إلى التخطيط المسبق لمساراتهم ومراعاة التغييرات المؤقتة في الطريق.