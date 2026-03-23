تحويلات مرورية مؤقتة في طرابلس.. تعرّف عليها!

أعلن مكتب شؤون المرور التابع لوزارة الداخلية، عبر قسم مرور عين زارة، إدخال تعديل مؤقت على مسار الحركة المرورية أسفل جسر الدائري الثالث باتجاه منطقة جزيرة الفرناج، إضافة إلى الاتجاه المؤدي إلى منطقة الخمسة شوارع بانحراف طفيف نحو اليمين، وذلك لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم.

وأوضح القسم في تنويه مروري أن هذا التعديل يأتي ضمن أعمال إنشاء جزيرة دوران تحمل اسم “عودة الحياة”، في خطوة تستهدف تحسين انسيابية الحركة المرورية وتنظيم تدفق المركبات في هذه المنطقة التي تشهد كثافة مرورية يومية.

وأشار مكتب شؤون المرور إلى أن تنفيذ هذه الأعمال يندرج ضمن جهود الجهات المختصة لمعالجة الاختناقات المرورية في عدد من التقاطعات الحيوية داخل العاصمة طرابلس، والعمل على تنظيم الحركة بما يسهم في تسهيل تنقل المواطنين والحد من الازدحام.

ودعا قسم مرور عين زارة جميع سائقي المركبات إلى الالتزام بالإشارات والعلامات المرورية الموضوعة في موقع العمل، واتباع تعليمات رجال المرور المنتشرين في المنطقة، حفاظًا على سلامة مستخدمي الطريق وضمان سير الحركة المرورية بصورة آمنة ومنظمة.

وتعمل الجهات المعنية في العاصمة خلال الفترة الأخيرة على تنفيذ مجموعة من الحلول المرورية، من بينها إنشاء الجزر الدوارة وتعديل مسارات بعض الطرق الحيوية، بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق وتقليل الاختناقات المرورية في المناطق الأكثر ازدحامًا.