تحويل 2000 دينار لصفحة مزورة.. ضبط نصّاب استغل هوية محامية للتلاعب بمواطن

تمكنت إدارة مكافحة التزييف والتزوير بجهاز البحث الجنائي، بالتعاون مع فرع الجهاز بالهلال النفطي، من القبض على محتال استغل وسائل التواصل الاجتماعي للنصب على مواطن.

وبحسب الجهاز، جاء ذلك عقب شكوى تقدم بها المواطن للنيابة العامة ضد مجهول، حيث أفاد الشاكي بتلقيه رسالة عبر تطبيق ماسنجر من بريد إلكتروني يحمل اسم محاميته الخاصة، يطلب منه استعارة مبلغ 500 دينار بحجة حاجتها للعلاج. وثق الشاكي الرسالة وقام بتحويل المبلغ إلى الحساب المصرفي المرسل من قبل “المحامية”.

وبعد يوم واحد، عاد المرسل طالبًا مبلغًا إضافيًا قدره 1500 دينار، الأمر الذي دفع الشاكي للاتصال بمحاميته الحقيقية التي نفت علمها بالموضوع وأكدت أن الصفحة المستخدمة مزورة ولا تخصها.

وباشرت إدارة مكافحة التزييف والتزوير التحقيقات، وتبين من مراجعة المصرف أن المستفيد من التحويل هو شخص يقيم في مدينة البريقة. وعلى الفور، تم التنسيق مع فرع جهاز البحث الجنائي بالهلال النفطي، الذي تمكن من ضبط المتهم.

وأحيل المتهم إلى إدارة مكافحة التزييف والتزوير في بنغازي، حيث أنكر الاتهامات، إلا أنه واجه بالأدلة التي تثبت استيلائه على المبلغ، ما أدى إلى إيداعه الحجز القانوني بناءً على أمر ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة.