تحويل 6 مليار دولار إلى حساب وزارة المالية من إيرادات النفط

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، عن تحويل مبلغ 6 مليار دولار أمريكي إلى حساب الوزارة في مصرف ليبيا المركزي، من إيرادات النفط.

وأفادت الوزارة في بيان لها، بأن هذا الإجراء يأتي تتويجاً للجهود المبذولة من قِبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وتم اليوم الخميس، تحويل المبلغ إلى حساب الوزارة من الإيرادات النفطية ومشتقاتها والغاز، عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط وذلك في سبيل تغطية الإنفاق الحكومي والمتمثل في الأجور والمرتبات والنفقات التسييرية للقطاعات المختلفة والمعاشات الأساسية ونفقات دعم المحروقات، وأعمال النظافة والمياه والصرف الصحي، والكهرباء، والخدمات الأساسية والعاجلة، والعلاج بالداخل والخارج بما يكفل خدمة المواطن ويغطي جميع ربوع ليبيا، وفقاً لنص البيان.