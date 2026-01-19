تحذير من عاصفة رملية قادمة على مناطق ليبيا

أصدرت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، عبر مجلس السلامة والصحة المهنية، تنبيهًا عاجلًا لكافة جهات العمل والعمال في مواقع العمل، تحذر فيه من تعرض بعض المناطق الشرقية والجنوبية والغربية لعاصفة رملية ابتداءً من اليوم الإثنين وحتى الخميس القادم، مصحوبة بهبات رياح قوية قد تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية.

وشددت الوزارة على الالتزام بإجراءات السلامة داخل مواقع العمل، وتقليل الأعمال الخارجية قدر الإمكان، وتأمين المعدات والآليات والمواد التي قد تتأثر بالعاصفة، وتقليل التنقل إلا للضرورة، حفاظًا على سلامة الجميع.

وتأتي هذه التحذيرات ضمن جهود وزارة العمل والتأهيل لحماية العمال والمواطنين من المخاطر الطبيعية، خصوصًا العواصف الرملية التي قد تؤثر على البنية التحتية وحركة المرور وسلامة المعدات في مواقع العمل.

وتُعد العواصف الرملية ظاهرة شائعة في ليبيا خلال فصل الشتاء، وقد سببت في السابق أضرارًا مادية وبشرية، ما دفع الجهات الحكومية إلى اعتماد خطط استباقية للسلامة المهنية وإصدار تنبيهات عاجلة لحماية العمال والمواطنين.