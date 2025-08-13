تخرج الدفعة الثانية من برنامج «رائدات» التابع للأمم المتحدة

احتفلت الأمم المتحدة في ليبيا، أمس الثلاثاء، بتخرج أربع وثلاثين شابة من الدفعة الثانية لبرنامج «رائدات» التدريبي، حيث جاء الاحتفال متزامنًا مع اليوم العالمي للشباب، وبحضور الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا، هانا تيتيه.

واختتمت المشاركات عامهن التدريبي بتقديم سبع عروض جماعية حول حملات التواصل لتمكين الشباب في ليبيا، أمام جمهور ضم العائلات، المرشدات، موظفي الأمم المتحدة، وممثلين عن السلك الدبلوماسي.

وأشارت هانا تيته إلى أن المرأة الليبية تواجه تحديات متعددة عند محاولة الانخراط في أدوار قيادية، سواء كانت ثقافية، سياسية، أو حتى من داخل الأسرة، وقد تتصف أحيانًا بالعنف.

وأضافت أن «من الضروري أن تُسمع أصوات النساء، شابات وسيدات، في جميع مناحي الحياة لضمان مستقبل مستدام للجميع في ليبيا».