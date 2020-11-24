تخريج الدفعة الأولى لإدارة العلميات والأمن القضائي بجهاز الشرطة القضائية

شهد معهد التدريب التابع لجهاز الشرطة القضائية في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج الدفعة الأولى لمنتسبي إدارة العمليات والأمن القضائي بجهاز الشرطة القضائي.

وحضر حفل التخرج وزير العدل بحكومة الوفاق ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، والقائم بأعمال النائب العام، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ونائب رئيس جهاز الشرطة القضائية، ورؤساء الفروع ومدراء الإدارات بالجهاز.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة العدل، بأن التدريبات لهذه الدفعة قد بدأت في شهر أغسطس لعام 2020 واستهدفت عددا من المتدربين من كافة مدن البلاد، وخضعوا فيها لتدريب مكثف في الجوانب الأمنية والقانونية المتعلقة بعمل جهاز الشرطة القضائية، ودورة في الإشراف على مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وتنفيذ الأوامر والأحكام القضائية.

وأكد الوزير في كلمته على أن تدشين هذه الدورات التدريبية لتأهيل أفراد الشرطة القضائية هو تأسيس لعهد جديد يقوم على تصحيح عملية بناء الكوادر البشرية في الأجهزة الشرطية بحيث يتم تأهيلهم مسبقا على العمل الشرطي والقانوني سعيا من الوزارة على تحسين ظروف الاحتجاز ومنع الممارسات التي تتنافى والضوابط القانونية وحقوق الإنسان، وفق قوله.

ووجه الوزير شكره الجزيل للعاملين بجهاز الشرطة القضائية ومعهد تدريب الشرطة القضائية على جهودهم في إنجاح هذه الدورة التدريبية.

كما أشاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء في كلمته بجهود وزارة العدل وجهاز الشرطة القضائية في إنجاح هذه الدورة و تأهيل أفراد الجهاز الذي يقوم بدور هام في مساندة السلطة القضائية و تنفيذ أحكامها وأوامرها.