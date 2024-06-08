تخريج الدفعة الأولى من برنامج رائدات

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تخريج الدفعة الأولى من الشابات المشاركات في برنامج “رائدات”، الذي أقيم بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف.

وقالت البعثة عبر موقعها الالكتروني، إن تخريج الدفعة الأولى من الشابات تم بعد قضاء عام في التدريب، وذلك لاكتساب مهارات الاتصال والمناصرة والقيادة، بالإضافة إلى زيادة معرفتهن بالانتخابات وحقوق الإنسان والحقوق القانونية للمرأة في ليبيا.

وقالت البعثة إن الهدف من هذا البرنامج تمكينهن من الانخراط بنشاط في العملية السياسية والحوار حول الانتخابات وقضايا المجتمع.

ويعتبر برنامج “رائدات” برنامجا تدريبيا سنويا، للشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 30 سنة، من جميع أنحاء ليبيا.

و يُنفذ البرنامج تحت قيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف.