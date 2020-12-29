تم اليوم الثلاثاء، تخريج الدفعة الخامسة من المنتسبين لدورة التجنيد بقوة مكافحة الإرهاب بالقاعدة البحرية العسكرية في مدينة الخمس.

وحضر حفل التخريج وزير الدفاع بحكومة الوفاق الدكتور صلاح الدين النمروش، ورئيس الأركان العامة للجيش التابع لحكومة الوفاق الفريق أول ركن محمد الحداد، وقائد القوة النظامية بقوة مكافحة الإرهاب محمد الزين، وآمر شعبة الاحتياط بالقوة مختار الجحاوي، وعدد من الشخصيات السياسية والعسكرية الأخرى.

وشهد هذا الاحتفال عروضا عسكرية شاركت فيها جحافل من القوات النظامية لقوة مكافحة الإرهاب والقوات المساندة لها.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق، بأن هذا الحدث وغيره يُؤكد مواصلة الوزارة ورئاسة الأركان العامة مُضيهما قدماً نحو استكمال دورات التدريب والتأهيل للقوات المساندة المدافعة عن مدينة طرابلس.

قوة مكافحة الإرهاب تدشن حفلا لتخريج الدفعة الخامسة من منتسبي دورة التجنيد. تم صباح هذا اليوم تخريج الدفعة الخامسة من… تم النشر بواسطة ‏المركز الإعلامي لمحور قوة مكافحة الإرهاب‏ في الثلاثاء، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٠

صور.. تخريج الدفعة الخامسة من قوة مكافحة الإرهاب بمقر مركز تدريب القوة في مدينة #الخمس تم النشر بواسطة ‏عين ليبيا‏ في الثلاثاء، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٠