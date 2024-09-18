تخريج الدفعة الرابعة لجهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق

أقيم في العاصمة طرابلس مساء اليوم الأربعاء، حفل تخريج الدفعة الرابعة من منتسبي جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ورئيس الجهاز ونائبه، إلى جانب عدد من المسؤولين وضباط الجهاز وأولياء الأمور.

وشهد حفل التخريج عروضا عسكرية ومحاكاة لعمليات قتالية افتراضية، تلقى فيها الخريجون دورات تدريبية أساسية.

وقال نائب رئيس الجهاز في كلمته، إن هذه اللحظة لحظة تاريخية بتخريج كوكبة من أبناء هذا الوطن الأوفياء، مشددا في خطابه للخريجين على أنهم يحملون اليوم على عاتقهم أمانة حفظ الأمن وحماية الوطن.

وفي ختام مراسم التخريج، تم توزيع الشهادات على الخريجين كما أدى الطلبة الخريجون اليمين أمام الحاضرين بخدمة ليبيا والدفاع عن أراضيها، والالتزام بقوانينها، وإنفاذ القانون.

الدبيبة يشهد حفل تخريج الدفعة الرابعة التابعة لجهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق #مباشر | رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، يشهد حفل تخريج الدفعة الرابعة التابعة لجهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق. #ليبيا #حكومتنا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الأربعاء، ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤