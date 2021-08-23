تخريج الدفعة 16 بكلية القيادة والأركان العامة

أقيمت اليوم الإثنين، مراسم تخريج الدفعة السادسة عشر بكلية القيادة والأركان العامة في طرابلس، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الأركان الفريق أول ركن محمد الحداد، ورؤساء الأركان النوعية وعدد من الضباط والجنود.

وتم خلال هذه الاحتفالية تقديم عرض مرئي، حول تاريخ كلية القادة والأركان والتخصصات الموجودة بالكلية.

وفي كلمة له خلال الحف، أكد رئيس الحكومة أن التدريب المستمر، وتنفيذ الدورات التخصصية خطوات لا بد منها لرفع كفاءة منتسبي المؤسسة العسكرية، ولا بد أيضًا من الاهتمام بكلية القيادة والأركان لتستطيع القيام بواجبها للمساهمة في بناء مكونات الجيش الليبي، وفق قوله.

وفي نهاية الحفل، تم تكريم الخريجين ومنحهم شهادات التخرج.