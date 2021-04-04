تخريج الدفعة 51 من طلبة الكلية العسكرية طرابلس

أُقيم بمقر الكلية العسكرية طرابلس، اليوم الأحد، حفل تخريج الدفعة 51 من طلبة الكلية العسكرية بحضور عبد الله اللافي النائب بالمجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

كما حضر الاحتفال وزير الداخلية عميد خالد مازن، ورئيس الأركان العامة فريق أول ركن محمد الحداد، وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين في ليبيا، وعدد من المدعوين وأهالي الخريجين.

وشدّد آمر الكلية العسكرية بطرابلس العميد محمود الغزالي، على منتسبي الدفعة (51) من طلبة الكلية العسكرية الذين تم تخريجهم، بالتمسك دائما وأبدا بوحدة واستقلالية وسيادة هذا الوطن.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن العميد الغزالي قوله، في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال، إن الأوطان لا يحميها ولا يدافع عنها إلا أبناءها، بدمائهم وأرواحهم.

وطالب آمر الكلية منتسبي الدفعة بالرفع من كفاءة وحداتهم والتحلي بروح الانضباط، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الوحدات العسكرية هي دائما الانعكاس لصورة قادتها ومنتسبيها.

وحيا العميد الغزالي رئيس الأركان العامة وأمراء المناطق العسكرية وأمراء الغرف الرئيسية على وقوفهم ومساندتهم للكلية العسكرية أثناء فترة التدريب.

كما أشاد بالجهود التي بذلتها أطقم التدريب بالكلية العسكرية وما قدموه من عمل وتضحيات حتى الانتهاء من تدريب وتخريج هذه الدفعة.