تخريج الدورة التدريبية «للكتيبة الثالثة مشاة» في المنطقة العسكرية «الساحل الغربي»

أقامت المنطقة العسكرية الساحل الغربي، حفلاً عسكرياً بمناسبة تخريج الدورة التدريبية للكتيبة الثالثة مشاة التابعة للواء 62 مجحفل، بحضور آمر المنطقة، ورئيس البعثة العسكرية التركية للتدريب، إلى جانب عدد من آمري الوحدات والضباط وضباط الصف والجنود.



وتضمن الحفل عروضاً ميدانية للمهارات القتالية والكراديس العسكرية، نفذها خريجو الدورة، حيث أظهروا مستوى عالياً من الانضباط والجاهزية القتالية.

وفي كلمته خلال الحفل، أشاد آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي بجهود فريق التدريب وآمر الكتيبة والمشرفين على الدورة، مؤكداً أهمية الاستمرار في رفع الكفاءة والانضباط، وموجهاً الخريجين إلى التحلي بروح الفريق والاستعداد الدائم لحماية الوطن.

كما جرى خلال الحفل تكريم عدد من الخريجين المتميزين ومنحهم شهادات تقديرية تقديراً لتميزهم والتزامهم خلال فترة التدريب.