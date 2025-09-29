تخريج دفعات جديدة في «مدرسة المدفعية والصواريخ»

أقيم اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025م حفل تخريج دورة ضباط صف الكتيبة 210 دبابات ودورات مختلفة بمدرسة المدفعية والصواريخ، وذلك بحضور رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس أركان القوات البرية، وآمر مدرسة المدفعية والصواريخ، وآمر مدرسة المشاة والمدرعات، وعدد من الضباط وضباط الصف.



كما شهد الحفل افتتاح ميدان الرماية المغلق للبنادق الهوائية لـــ “اللواء 56 مشاة” تحت اسم “ميدان الشهيد سامي التاجوري”، إضافة إلى افتتاح ميدان رماية المدفعية المصغر وميدان الاستطلاع المدفعي.

وبدأ الحفل بالنشيد الوطني، تلاه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى آمر مدرسة المشاة والمدرعات كلمة أكد فيها على أهمية التدريب المستمر في رفع القدرات العسكرية وتعزيز جاهزية القوات.

كما تم إعلان نتائج الخريجين وتوزيع الشهادات على الدارسين، ومنح شهادات شكر للواء 56 مشاة ولعدد من الضباط المساهمين في نجاح الدورة.

فيما انتقل الحضور إلى مدرسة المدفعية والصواريخ حيث تم تخريج دفعات جديدة تشمل دورة ضباط مواقع مدفعية، ودورة آمري سرايا مدفعية، ودورة كتائب مدفعية للعام التدريبي 2024/2025م.

وأكد آمر المدرسة في كلمته على دور رئاسة الأركان العامة في دعم التدريب المستمر، وأشار إلى أهمية متابعة وتطوير المنتسبين للمؤسسة العسكرية.

كذلك ألقى رئيس أركان القوات البرية كلمة رحب فيها بالحضور، مشددًا على ضرورة بذل الجهود للوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية العسكرية، مؤكدًا أن التعليم والتدريب هما الأساس في بناء القوة العسكرية.

وفي ختام الحفل، تم توزيع الشهادات على الخريجين وتقديم كلمة توجيهية من رئيس الأركان العامة التي ركزت على أهمية التعاون والانضباط داخل المؤسسة العسكرية.