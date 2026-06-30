تخريج دفعات جديدة من «ضباط المدفعية» في طرابلس

تابع الفريق الإعلامي لشعبة الإعلام والتوثيق بإدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، صباح اليوم الثلاثاء، حفل تخرج دورات رئاسة أركان القوات البرية الذي أُقيم بمدرسة المدفعية والصواريخ، بحضور آمر مدرسة المدفعية والصواريخ العميد ركن ضو النجار، وآمر صنف المشاة والدروع، وعدد من الضباط الخريجين.

وشهد الحفل تخريج عدد من الدورات، شملت دورة آمر كتائب مدفعية المقامة في مدينة مصراتة، ودورة آمر سرايا مدفعية المقامة بمقر مدرسة المدفعية والصواريخ، إضافة إلى دورة ضباط مواقع مدفعية المقامة داخل المدرسة.

واستُهل الحفل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، أعقبها عزف النشيد الوطني الليبي، في أجواء عسكرية رسمية.

وألقى آمر مدرسة المدفعية والصواريخ العميد ركن ضو النجار كلمة، عبّر فيها عن شكره للضباط الخريجين على التزامهم وانضباطهم خلال فترة التدريب، وما أظهروه من جدية في تنفيذ متطلبات الدورات، مؤكداً أهمية رفع كفاءة منتسبي الجيش الليبي علمياً وعملياً لتعزيز الجاهزية القتالية.

كما توجه بالشكر إلى الكتائب والجهات الداعمة التي أسهمت في إنجاح هذه الدورات التدريبية.

وفي ختام الحفل، جرى إعلان نتائج الدورات وتوزيع الشهادات على الضباط الخريجين.