تخريج دفعة من ضابطات الصف بوزارة الداخلية

أقيم صباح اليوم الثلاثاء، بمدرج وزارة الداخلية في طرابلس، حفل تخريج دفعة من ضابطات الصف بالوزارة.

وشارك في حفل التخريج وزير الداخلية لواء خالد مازن، ومدير الإدارة العامة للتدريب عميد علي الطويل، ومدير إدارة العلاقات والتعاون عميد صلاح الدين بن سليمان، ومدير أمن طرابلس عميد محمود العابد، ومدير إدارة حماية وتأمين الانتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عميد طارق القماطي، ومدير عام مركز المعلومات والتوثيق عقيد البهلول شنانة، وعدد من رؤساء المكاتب وضباط وضابطات الوزارة.

وتخلل الحفل عرض مرئي يبين التدريبات التي تلقتها المستهدفات خلال فترة التدريب وتأهيلهن للانخراط في العمل الأمني، وفي ختام الحفل تم منح شهائد للخريجات.