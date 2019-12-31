تخريج دفعة من عناصر العمليات الأمنية بتركيا

قام الوفد الليبي بتكريم مدير مركز العمليات الخاصة التركية. [داخلية الوفاق]

أُقِيم حفل تخريج لأعضاء الإدارة العامة للعمليات الأمنية المستهدفين في الدورة التخصصية الثالثة بدولة تركيا، بحضور مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية عميد “علي النويصري” ومدير معهد التدريب التخصصي، ومدير إدارة المهام الخاصة بالإدارة.

وتقدم مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية بالتهنئة للأعضاء الذين اجتازو هذه الدورة، مثمنا انضباطهم واحترامهم طيلة فترة انعقادها، متمنيا لهم التوفيق والنجاح، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

كما قام الوفد الليبي بتكريم مدير مركز العمليات الخاصة التركية وتقديم دروع باسم وزارة الداخلية الليبية وبأسم الإدارة العامة للعمليات الأمنية.