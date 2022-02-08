أقيم اليوم الثلاثاء، بمركز تدريب عمر المختار في العاصمة طرابلس، حفل تخريج دفعة من منتسبي الكتيبة 166 للحراسة والحماية.

وحضر مراسم التخريج رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، ورؤساء الأركان النوعية، وعدد من رؤساء ومدراء الهيئات والإدارات العسكرية، وعدد من الضباط وضباط الصف وجنود بالجيش الليبي، ورئيس بعثة التدريب التركية، وعدد من أهالي الخريجين.

وبدأ الحفل بالنشيد الوطني، ثم بآيات من القرآن الكريم، تلتها كلمات أثنوا فيها على التدريبات التي تلقاها المتدربين، متمنيا لهم التوفيق في أداء مهامهم.

وأجريت خلال الاحتفال عروض شارك فيها منتسبي الكتيبة 166، تضمنت استعراضاً وقفزاً بالمظلات إضافة إلى محاكاة اقتحام لمبنى، وعدد من المناورات التي تظهر جزءاً من المهارات التي أتقنها المنتسبين للدفعة خلال الدورة، وتخلل الحفل تكريم أوائل الخريجين المتفوقين.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يحضر تخريج دفعة من منتسبي الكتيبة 166 للحراسة والحماية طرابلس 8 فبراير 2022م حضر رئيس حكومة… تم النشر بواسطة ‏Government of National Unity حكومة الوحدة الوطنية‏ في الثلاثاء، ٨ فبراير ٢٠٢٢