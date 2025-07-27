تخريج فريق من مركز «طب الطوارئ والدعم» بعد استكمال برنامج تدريبي في أمريكا

في خطوة تعكس التزام مركز طب الطوارئ والدعم بتأهيل كوادره وفق أعلى المعايير الدولية، أُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية حفل تخريج لفريق من كوادر المركز، بعد إتمامهم بنجاح برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بالتعاون مع جامعة جورج تاون.

وشهد الحفل حضور ممثلين من الجانبين الليبي والأمريكي، في مقدمتهم مدير عام المركز طارق الهمشري، ومساعد الملحق الصحي بالسفارة الليبية أيمن الصيد، ومستشار التأمين الصحي بالسفارة جوزيف توري، إلى جانب الفريق المتخرّج من البرنامج.

كما شارك من الجانب الأمريكي كل من محمد الكيلاني، مدير جمعية الأعمال الأمريكية الليبية، ويحيى التاجوري، المدير الطبي لمستشفى “ميد ستار” بولاية ميريلاند، وأنيتا كوكس، مسؤولة مكتب التعاون الدولي بمعهد صحة المرأة الأمريكي، والبروفيسور تيم فريزر، أستاذ السياسات الصحية والعلاقات الدولية بجامعة جورج تاون، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والإداريين من الجامعة.

ويأتي هذا البرنامج ضمن رؤية المركز لتطوير مهارات كوادره الطبية وفق أحدث النظم التدريبية العالمية، دعمًا لجودة خدمات الطوارئ والإسعاف، وتعزيزًا لمستوى الرعاية الصحية في ليبيا.