تخريج 242 ملحقاً دبلوماسياً

أقام معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، حفل تخريج الدفعة الـ17 للعام الدراسي 2021\2022 من الطلبة والطالبات الدبلوماسيين والبالغ عددهم 242 من جميع مدن ومناطق ليبيا.

وحضر الحفل الذي أقيم في فندق “كورنثيا” بطرابلس، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد عيسى بالإنابة عن الوزيرة، ووكيل وزارة الصناعة والمعادن مصطفى سمو، ومدراء الإدارات بوزارة الخارجية، ومدير معهد الدراسات الدبلوماسية الدكتور عياد البي، وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد الدبلوماسي، وعدد من المسؤولين وممثلي الوزارات بحكومة الوحدة الوطنية.

وألقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد عيسى بهذه المناسبة كلمة بالإنابة عن وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، عبر فيها بالتهنئة الخالصة إلى خريجي الدفعة 17 للمعهد الدراسات الدبلوماسية في استكمال دورة إعداد الملحقين الدبلوماسيين بنجاح، متقدماً بجزيل الشكر إلى إدارة المعهد الدبلوماسي عن المجهودات التي قاموا بها في سبيل إنجاح هذه الدورة وأعضاء هيئة التدريس الذين أعطوا من علمهم وجهدهم الفكري إلى هذه الدورة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية.

وقدم الوكيل شهائد الشكر والتقدير إلى الطلاب الخمس الأوائل وسلم لوكيل وزارة الصناعة الذى حضر نيابة عن رئيس الحكومة درعاً مقدماً من المعهد.

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من جانبه هنأ مدير معهد الدراسات الدبلوماسية الدكتور عياد البي منتسبي هذه الدفعة بالنجاح بعد عام ونيف من الدراسة والمثابرة والاجتهاد، مشيراً إلى أنهم سيشكلون رفقة زملائهم من كافة القطاعات القواعد الأساسية لتطوير مجالات العمل السياسي والدبلوماسي.

وزارة الخارجية والتعاون الدولي تكرم الخمس الأوائل من خريجي الدفعة الـ17 من #معهد_الدراسات_الدبلوماسية. تم النشر بواسطة ‏وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا‏ في الثلاثاء، ١٩ أبريل ٢٠٢٢