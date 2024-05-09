تخصيص عدد من المدارس في سرت لطلاب الجامعة ريثما يتم ترميمها

اتفقت رئاسة جامعة سرت ومراقبة التعليم ببلدية سرت، على تخصيص عدد من المدارس ليتمكن طلاب جامعة سرت من استكمال دراستهم لفترة مؤقته، الى أن يتم استكمال أعمال صيانة مرافق ومدرجات الكليات بجامعة سرت من قبل الجهاز الوطني للتنمية.

وأوضح مدير مكتب الاعلام بجامعة سرت، أنه تم التوافق على وضع جدول للمدارس التي سيتم استقبال طلاب الجامعة فيها لمواصلة دراستهم خلال الفصل الدراسي القادم .

حضر الاجتماع رئيس جامعة سرت الدكتور سليمان الشاطر ومراقب شؤون التربية والتعليم في سرت مفتاح عبد الكافي، ومدير مكتب الامتحانات بمراقبة التعليم بسرت.