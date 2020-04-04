تخصيص مجمع عيادات زاوية الدهماني بطرابلس لاستقبال وفرز حالات الإصابات التنفسية

وزارة الصحة #تخصص مجمع «عيادات زاوية الدهماني» لاستقبال وفرز الحالات التي تعاني من إصابات تنفسية|04 إبريل 2020||#أبوالنيران| خصصت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني «مجمع عيادات زاوية الدهماني» لاستقبال وفرز الحالات التى تعاني من إصابات تنفسية حادة والحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.ويتولى فريق طبي مكون من #اثني_عشر متخصصًا التعامل مع الحالات وإخضاعها لفحص #الرئتين باستخدام جهاز #التصوير_المقطعي_المحوسب، بعد جمع المعلومات التي تتعلق بتاريخ السفر للحالة ومخالطة أشخاص قادمين من مناطق أو دول موبوءة.يشار إلى أن وزارة الصحة كانت قد انتهت منذ أشهر من صيانة وتجهيز "العيادة المجمعة زاوية الدهماني" #كأول عيادة مجمعة في ليبيا تقدم خدمات الفحص المقطعي المحوسب CT SCAN بعد أن نجحت الوزارة في استئناف تنفيذ مشروع صيانة العيادة المتوقف منذ عام 2009.