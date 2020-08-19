أعلنت لجنة متابعة أزمة الوقود والغاز المُشكلة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، تخصيص محطات لبيع وقود “الديزل” وتوفير غاز الطهي لسد احتياجات المواطنين.

ولحث مدير إدارة الدعم المركزي رئيس لجنة متابعة أزمة الوقود والغاز العميد محمد فتح الله، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الأربعاء، مع مندوبي شركات توزيع الوقود والغاز وممثل عن شركة البريقة لتسويق النفط وضع آليات مناسبة لحلحلة المختنقات التي تعيق توزيع الوقود والغاز.

و تناول الاجتماع الذي عُقِد بمقر الإدارة بطرابلس عدم توفر وقود “الديزل”، والتنسيق لتخصيص بعض المحطات للتزود به، ووضع آلية لتوزيعه عن طريق المحطات المتنقلة.

كما أكد المجتمعون ضرورة توفير اسطوانات الغاز بما يكفي احتياجات المواطنين من أجل قطع الطريق أمام تجار الأزمات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضبطهم، بحسب ما نقلت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء.

بدوره أعلن مندوب شركة البريقة لتسويق النفط البدء في إنتاج غاز الطهي بمستودع طرابلس النفطي بداية شهر سبتمبر القادم.