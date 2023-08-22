تخصيص مساحة من القاعدة البحرية الخمس لميناء المدينة

أشرف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، على توقيع اتفاقية لتخصيص مساحة إضافية لميناء الخمس البحري.

ووقع الاتفاقية التي جرت بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، وزير المواصلات محمد الشهوبي، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد.

وتنص الاتفاقية على تخصيص مساحة من القاعدة البحرية الخمس، تُضاف لميناء الخمس البحري، تقدر بنحو 4.7 هكتارات، وإضافة رصيفين 11 و12 للميناء.

وعقب توقيع الاتفاقية، فنّد الدبيبة الأخبار المتداولة بشأن تأجير ميناء الخمس البحري لدولة أجنبية، مؤكداً أن الحكومة لن تفرط في شبر واحد من الأرض الليبية، وفق قوله.