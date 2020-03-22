تخصيص مستشفى طرابلس الجامعي لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا

أقرّت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا المستجد في اجتماعها اليومي، بالعاصمة طرابلس، السبت، مجموعة من الإجراءات التنفيذية بحضور عمداء بلديات طرابلس.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، بأن هذه الإجراءات تتمثل:

متابعة إجراءات تجهيز أماكن العزل والحجر الصحي بمختلف البلديات.

تخصيص مستشفى طرابلس الجامعي لاستقبال حالات الاشتباه ب فيروس كورونا

التوصيات بحظر التجول على كامل التراب الليبي بالضوابط الموضوعة من قبل اللجنة.

كلفت اللجنة العليا أ.بدر الدين النجار رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض ناطقا رسمياً للحديث حول ملف كورونا في ليبيا.

هذا وناقش الاجتماع، سُبل تسريع تسييل الأموال وتوفير الاحتياجات على مستوى البلديات للعمل بالخطة الوطنية للاستجابة لمواجهة فيروس كورونا.

يُشار إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، قام في وقت سابق، بتشكيل اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا برئاسة وزير الصحة بحكومة الوفاق أحميد بن عمر، وتضم ثمانية وكلاء وزرات ومدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وممثلين عن الجهات ذات العلاقة.