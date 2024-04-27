تخصيص معرف خاص بوزارة التربية و باقة اتصالات للمعلمين

بحث وزير التربية والتعليم موسى المقريف، مع مدير الإدارة التجارية بشركة المدار الجديد أحمد الدائري، إنشاء معرف خاص بالوزارة، وتخصيص باقة اتصالات من الشركة للمعلمين والعاملين بقطاع التعليم بأسعار مخفضة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن خدمات الشركة ستتيح لها إرسال الرسائل الخاصة بالعملية التعليمية بشكل مباشر للمعلم، وإجراء المكالمات المجانية بين المعلمين.

وأشارت إلى أن الخدمات تتضمن إجراء المكالمات بسعر رمزي داخل الباقة، والحصول على تخفيض خاص لأسعار باقات الإنترنت، وغيرها من الخدمات الأخرى مثل الاستعلام عن المرتب ونحو ذلك. وغيرها من الخدمات الأخرى مثل الاستعلام عن المرتب ونحو ذلك.