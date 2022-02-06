تخصيص 40 مليون يورو لإصلاح إحدى طائرات الخطوط الإفريقية

وافق مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، خلال اجتماعه العادي الأول لسنة 2022م، اليوم الأحد، على تخصيص مبلغ 40 مليون يورو لإصلاح طائرة تابعة شركة الخطوط الجوية الإفريقية الإيرباص 5A-ONP المتواجدة بحظيرة الصيانة في مدينة المتواجدة في مدينة هامبورغ بإلمانيا منذ 2016.

وبحسب ما أفاد بيان للشركة الليبية الإفريقية القابضة للطيران، فإنه ورغم الحكومات ومجالس الإدارات للشركة القابضةً وشركة الخطوط الافريقية التي توالت منذ ذلك التاريخ، إلا أنه لم يؤُخذ أي إجراء بشأن الطائرة؛ وأعلنت شركة “لوفتهانزا تكنيك” أنها ستتخذ الإجراءات القانونية لبيع الطائرة بالمزاد العلني بسبب تراكم الديون؛ إلا أن تدخل مجلس إدارة الشركة القابضة وتقديم مذكرة شارحة لوزير المواصلات الذي أحاله بدوره إلى مجلس الوزراء، حيث اتخذ قراره بصيانة الطائرة.

وتقدم مجلس إدارة الشركة القابضة بشكره وتقديره لحكومة الوحدة الوطنية على هذا القرار بالحفاظ على أصول الشركة المملوكة للدولة الليبية.